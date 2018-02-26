فالفيردي يخطط لإراحة ثلاثي برشلونة استعدادًا لموقعة أتلتيكو مدريد

يفكر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، في إراحة 3 لاعبين بالفريق الكتالوني أمام لاس بالماس يوم الخميس المقبل، استعدادًا للموقعة المصيرية أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد بالجولة الـ27 بالليجا.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 65 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن بيكيه سيكون على رأس اللاعبين الذين ينوي فالفيردي إراحتهم أمام لاس بالماس بسبب مشاركته في أكثر من مباراة خلال الفترة الأخيرة رغم معاناته من إصابة في الركبة.

وأضافت الصحيفة أن البلجيكي توماس فيرمايلين سوف يلعب أساسيًا بدلا من بيكيه بجوار صامويل أومتيتي أمام لاس بالماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي قد يمنح الثنائي إيفان راكيتيتش ولويس سواريز راحة أيضًا في مباراة الخميس المقبل، قبل مباراة أتلتيكو مدريد.

وأوضحت أن راكيتيتش شارك في معظم مباريات برشلونة بالموسم الجاري، بينما أصبح سواريز على بعد بطاقة واحدة من الإيقاف، ويخشى فالفيردي غيابه عن لقاء الأتلتي.