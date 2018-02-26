قرارات ملكية سعودية بتغييرات واسعة تطال الجيش والأمن

أصدر العاهل السعودي الاثنين سلسلة قرارات طالت المؤسسة العسكرية والأمنية وعددا من المؤسسات والوزارات في المملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) قرارات صدرت عن العاهل السعودي في مقدمتها إقالة رئيس هيئة الأركان الفريق الأول عبد الرحمن بن صالح البنيان من مصبه وإحالته للتقاعد.

وصدر قرار بترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة، إضافة لترقية اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية.

وقرر العاهل السعودي أيضا، إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه وتعينه قائدا لـ "القوات المشتركة" برتبة فريق ركن.

كما شملت القرارات الجديدة إحالة قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن محمد بن عوض سحيم إلى التقاعد، وتعيين اللواء الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز مكانه بعد ترقيته إلى رتبة فريق ركن.

وطالت القرارات الجديدة وزارة الداخلية، حيث تقرر إعفاء أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وإعفاء حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، إضافة لتعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلا لوزارة الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.