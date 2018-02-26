الأحمد يصل القاهرة في زيارة هي الثانية خلال أسبوعين

وصل عزام الاحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين، في ظل تواجد الوفد المصري في قطاع غزة.

وقال عزام الاحمد في تصريح متلفز إن فتح تطلب من الجانب المصري عدم إبقاء معبر رفح رهينة للارهاب في سيناء، مؤكداً أن معاناة أهل عزة لن تنتهي إلا بانتهاء الانقسام وفتح المعابر وعلى رأسها معبر رفح.

وأشار الأحمد إلى أن الاتفاق مع مصر على رفع كمية الكهرباء المقدمة من 26 ميجا وات إلى 50 ميجا في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن وفد حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية لا زال في العاصمة المصرية منذ اكثر من 10 ايام.