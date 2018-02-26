انتهاء اجتماع الوفد المصري مع مسؤول حماس في غزة

واصل الوفد الامني المصري لقاءاته في قطاع غزة مع مختلف القوى ووزراء حكومة الوفاق الوطني في محاولة لدفع عجلة المصالحة الى الامام.

وعقد الوفد الامني برئاسة اللواء سامح نبيل وعضوية القنصل خالد سامي والعميد عبد الهادي فرج لقاءات منفصلة مع وزير المواصلات في حكومة الوفاق سميح طبلية ووزير الثقافة ايهاب بسيسو ووزير الاشغال العامة مفيد الحساينة ووزيرة المرأة هيفاء الاغا اضافة الى لقاء مع وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور.

كما التقى الوفد الامني المصري مساء الاحد مع قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار لبحث آليات المصالحة.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس ان الحركة معنية بإنجاح مهمة الوفد الامني على أمل ان تفكك الزيارة المشاكل العالقة في طريق المصالحة والوقوف على الامور الكارثية التي يعاني منها اهالي غزة.

وعبّر القانوع عن امله ان يقوم وزراء حكومة الوفاق الذين وصولوا غزة بواجبهم وحل قضايا الاهالي ونقل الوضع الكارثي الذي يعانون منه الى اعمال اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء، حيث ستعقد الجلسة مشتركة بين رام الله وغزة عبر نظام "فيديو كونفرس".