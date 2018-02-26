الاحتلال يمنع وزير التربية والتعليم الفلسطيني من زيارة القدس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن قوات الاحتلال منعت الوزير صبري صيدم من زيارة مدرسة فلسطينية في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، بأمر من ما يمسى بوزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي".

وقالت الوزارة إن صيدم كان في زيارة لمدرسة تراسنطا، وقبل دخوله إليها، أبرزت قوات الاحتلال أمراً بمنع دخوله، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يمنع فيها الوزير من زيارة مدارس في القدس المحتلة، في إطار التصعيد ضد التعليم.

وبرر ما يسمى بوزير الأمن "الإسرائيلي" جلعاد أردان أن أي نشاط سياسي للسلطة أو ممثليها في "شرق القدس" يشكل انتهاكا للسيادة "الإسرائيلية" على مدينة القدس.

وقال أردان في بيان له: "إن أمر المنع جاء تنفيذا للاتفاق المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (قانون تقييد النشاطات) الذي يحظر على السلطة أو ممثليها فتح مكتب تمثيلي أو تشغيله أو القيام بنشاط داخل حدود إسرائيل".

وبحسب البيان فإن قدوم صيدم في مهمة رسمية "جزء من محاولات السلطة الفلسطينية المتكررة لتعزيز مكانتها في القدس وإثبات وجودها في الميدان. وجرت محاولات من هذا النوع في الآونة الأخيرة، ونعمل على منعها مرارا وتكرارا".