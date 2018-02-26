السماح للسعوديات بالتجنيد.. بشرط أن يتناسب الطول مع الوزن

أعلنت مديرية الأمن العام في السعودية، أمس الأحد، عن فتح الباب أمام النساء للالتحاق بوظيفة "جندي"؛ وهي المرة الثانية في تاريخ المملكة التي تطرح فيها جهة أمنية تلك الوظيفة للنساء.

وأشارت المديرية التابعة لوزارة الداخلية إلى أن التقدم للوظيفة، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية، مفتوح حتى يوم الخميس المقبل، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت الوكالة أن من شروط شغل الوظيفة أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة كحد أدنى أو ما يعادلها، وأن تكون مقيمة في الرياض أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو القصيم أو عسير أو الباحة أو الشرقية.

وأشارت إلى أن من شروط نيل الوظيفة أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، وألا يقل عمرها عن 25 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا، وألا يقل طول المتقدمة عن 155 سنتم، وأن يتناسب الطول مع الوزن، إضافة إلى اجتياز اختبارات القبول، والمقابلة الشخصية، والفحص الطبي.

وتشترط مديرية الأمن العام أن تكون طالبة الوظيفة حسنة السيرة والسلوك وليست موظفة في أي جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن يوجد مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها في المنطقة أو المحافظة نفسها، التي توجد فيها الوظيفة.

وكانت المديرية العامة للجـوازات في السعودية (تتبع وزارة الداخلية) فتحت الشهر الماضي، الباب أمام النساء للالتحاق بوظيفة "جندي" من أجل العمل في جوازات المطارات والمنافذ البرية.