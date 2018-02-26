التجمع الإعلامي يبحث سبل التعاون مع كلية الإعلام بجامعة الأقصى بغزة

التقى وفد من التجمع الاعلامي الفلسطيني عميد كلية الاعلام بجامعة الاقصى بغزة الدكتور ماجد تربان، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك مع كليات الاعلام بالجامعات الفلسطينية كافة.

وضم الوفد وسام المقوسي منسق التجمع – لجنة غزة، وأعضاء التجمع الزميلين قاسم الأغا، وباسل خير الدين، والزميلة إسلام عابد.

وناقش أعضاء التجمع مع الدكتور تربان العديد من المشاريع المشتركة والتي سيتم التنسيق والإعداد لها في المرحلة المقبلة، والتي تسهم في خدمة الطلبة وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم العملية والعملية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والسعي لإحداث نقلة جديدة في النمط السائد داخل الجامعات.

من جهته، رحب عميد كلية الإعلام بالجامعة بوفد التجمع الزائر، مبديًا استعداد كليته للتعاون مع التجمع فيما يخدم طلبة كلية الإعلام.

واستعرض تربان رؤية الكلية الجديدة في المواءمة بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال استحداث مرافق وقاعات علمية متخصصة بطلاب كلية الاعلام، إضافة للسعي المستمر لتطوير المناهج العلمية والارتقاء بها لتكون مواكبة للطفرة الحادثة في عالم الاعلام الجديد.

وفي نهاية اللقاء قدم وفد التجمع درعًا تكريميًا للدكتور ماجد تربان، على جهوده الحثيثة للنهوض بالعملية التعليمية لكلية الأعلام بجامعة الأقصى بغزة.