الشاباك يزعم اعتقال ثلاثة شبان خططوا لتنفيذ عملية في الأقصى



زعم جهاز الشاباك الإسرائيلي أنه اعتقل بالتعاون مع شرطة الاحتلال، ثلاثة شبان فلسطينيين من أم الفحم في الداخل المحتل، خططوا لتنفيذ عملية إطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى، على غرار العملية التي نفذها شبان من نفس المدينة في شهر يونيو الماضي.

وادعى جهاز الشاباك أن الثلاثة المتهمين هم: محمد مسعود جبارين وعماد لطفي جبارين وشاب آخر قاصر، زاعماً أن المتهمين الثلاثة من مناصري تنظيم داعش.

كما زعم جهاز الشاباك أن الشبان الثلاثة اتضح من خلال التحقيق معهم بأنهم خططوا لتنفيذ عملية في معبد يهودي وتنفيذ عمليات دهس ضد قوات الجيش، وتنفيذ عملية خلال عيد الميلاد ولكن تم اعتقالهم قبل شرائهم السلاح.