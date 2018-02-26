نتنياهو: هي مسألة وقت حتى تنقل دول أخرى سفاراتها الى القدس

صرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في اجتماع لوزراء الليكود، إنه ينوي، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس ، تنظيم مراسم رسمية في اليوم نفسه.

وأوضح نتنياهو ان المراسم الرسمية ستتم بمشاركة وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست وغيرهم من كبار المسئولين الرسميين.

وأضاف نتنياهو إن لدينا "اتصالات مع دول أخرى حول نقل سفاراتها وهي مسألة وقت حتى تحتذي دول أخرى بالولايات المتحدة وتنقل سفارتها الى القدس "

كما قال نتنياهو في اجتماع الحكومة، أمس: "إن قرار ترامب هو حدث تاريخي وغير عادي ستكون له انعكاسات بعيدة المدى"، مشيرا إلى أن "هذه لحظة عظيمة بالنسبة لسكان إسرائيل ولحظة تاريخية لدولة إسرائيل".

ويشار إلى أن نتنياهو سيقوم في نهاية الأسبوع، بزيارة إلى واشنطن ونيويورك، تستغرق خمسة أيام، وسيجتمع خلالها مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

وصرح نتنياهو خلال الجلسة اليوم إن زيارته تأتي "لدعم القدس وأمن اسرائيل"، كما انه "سيناقش مع الرئيس الأمريكي كيفية منع ايران من مواصلة عدوانها على المنطقة ".

وفي الوقت نفسه، أشار السفير الأمريكي لدى "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، إلى حل الدولتين أمس، قائلا إن هذا الخيار ممكن فقط بصورة لا تشكل معها الدولة الفلسطينية خطرا على المنطقة، ولذلك من المهم أن تملك إسرائيل السيطرة الأمنية الواسعة. ووفقا لتصريحه فأن هذا "سيصب في مصلحة مصر والأردن أيضا".