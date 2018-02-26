مخابرات السلطة تواصل اعتقال اثنين من محرري الجهاد في جنين وطولكرم

يواصل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية اعتقال اثنين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي محررين من سجون الاحتلال في جنين وطولكرم.

ومنذ تاريخ 14/2/2018، اعتقل جهاز المخابرات المحرر أنس سام محمود قعقور من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد اقتحام منزله ليلا، وتم نقله إلى سجن أريحا ثم إلى سجن الجنيد بنابلس.

ووجهت المخابرات للمحرر قعقور، الذ1ي أمضى عامين في سجون الاحتلال سابقا، لائحة اتهام تتضمن تهما باطلة، بحسب مصدر مقرب من عائلته.

كما تواصل مخابرات طولكرم اعتقال المحرر من سجون الاحتلال صديق محمود حسن عودة، بعد اختطافه من موقف سيارات طولكرم المركزي بتاريخ 21/2/2018.

والمعتقل عودة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال خمس سنوات في اعتقالات سابقة.

ولا تتوقف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة عن ملاحقة كوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي، رغم الدعوات الفصائلية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.