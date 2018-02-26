تداولات متواضعة في بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.15%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول متواضعة بلغت حوالي 372 ألف دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 586.58 نقطة، منخفضا 0.86 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر غالب قطاعاته مع استقرار مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية، وقطاع الصناعة.

وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.09%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.19%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 385 ألف سهم قي 112 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 15 شركة، انخفض منها سهم 4 شركات، وارتفع سهم 3 شركات، واستقر سهم 8 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: المجموعة الأهلية للتأمين، والاتحاد للإعمار والاستثمار، والقدس للاستثمارات العقارية، والاتصالات الفلسطينية.

وارتفع سهم شركات المؤسسة العربية للفنادق، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والتأمين الوطنية.

والشركات المستقرة هي: العربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، وبنك فلسطين، والعالمية المتحدة للتأمين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو"، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وبنك القدس.