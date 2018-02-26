الاتحاد الأوروبي يطالب بالحفاظ على وضع القدس

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، أهمية الحفاظ على مكانة القدس بصفتها "مدينة مقدسة" للديانات السماوية الثلاث.

جاء ذلك في تصريح أدلت به موغيريني للصحفيين، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وفد وزاري عربي، لبحث سبل إحياء عملية التسوية في الشرق الأوسط وأحدث التطورات في سوريا في وقت لاحق اليوم.

وقالت موغيريني: "سنناقش النهج المشترك بين الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية تجاه عملية التسوية في الشرق الاوسط في محاولة لإعادة إحيائها في إطار حل الدولتين ومن المهم المحافظة على وضع القدس كعاصمة مقدسة للديانات الثلاث".

وأضافت أن الاجتماع سيناقش التطورات في سوريا إثر تدهور الأوضاع الأمنية هناك داعيةً لوقف فوري لإطلاق النار وتعهدت بالتواصل مع الاطراف المعنية من أجل تحسين الوضع الأمني على الفور.