سعد الحريري لا يعرف سعر ربطة الخبز..أطفال يحرجون رئيس حكومة لبنان

لم يكن متوقعا، أن يخفق رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري في الإجابة عن سعر ربطة الخبز، خلال حلقة خاصة مع الأطفال عرضت، يوم الأحد، على قناة الـ”ام تي في” اللبنانية.

وعندما سأل أحد الأطفال المشاركين في البرنامج عن سعر ربطة الخبز في لبنان، تردد الحريري في الإيجابة، وبدا ذلك من نبرة صوته، وتعابير وجهه التي أوحت بعدم معرفته لسعر ربطة الخبر. وأجاب قائلا “500 ليرة… لا أعلم”. فما كان على الأطفال إلا الرد قائلين: “سعرها 1500 ليرة ويا ليت سعرها 500″.

هذا الأمر أثار ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن انزعاجهم من عدم معرفة رئيس الحكومة لسعر ربطة الخبر في بلاده.