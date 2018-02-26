أي المدن تقدم أعلى الأجور للوافدين حول العالم؟

أظهرت دراسة جديدة أن مدينة مومباي الهندية حلت في المرتبة الأولى ضمن تصنيف المدن، التي يحقق فيها المغتربون أعلى دخل.

ووفقا لمسح أجراه مصرف "إتش إس بي سي"، والذي شمل نحو 28 ألف مغترب في 159 بلدا، يتجاوز متوسط الدخل السنوي للمغتربين المقيمين في مومباي مستوى 217 ألف دولار، وهو أعلى من المتوسط العالي بـ 117 ألف دولار.

وجاءت مومباي، التي تعد مركزا ماليا وتجاريا وترفيهيا للهند، ضمن أربع مدن آسيوية صنفت في قائمة العشر الأوائل في العالم من حيث رواتب المغتربين، وبذلك تفوقت مومباي على مدن ومراكز مالية وتجارية كبرى مثل سان فرانسيسكو ولندن.

وفيما يلي، رسم بياني يظهر المدن التي يحصل فيها المغتربون على أعلى الأجور حول العالم:



