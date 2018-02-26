مقتل 4 مشجعين في المغرب.. والشغب يعود للمدرجات

قتل أربعة مشجعين لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، في حادثة سير، وقعت وهم في طريقهم لمساندة فريقهم بمدينة مراكش أمام الكوكب، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري المحترفين.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن وفاة المشجعين الأربعة، جاءت بعد انقلاب سيارتهم قرب مراكش، واندلاع حريق مهول بهيكلها.

وأضافت أنه جرى أيضا نقل مشجعين اثنين آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بعد إصابتهم في الحادثة الخطيرة.

من جانب آخر تسبب مشجعون موالون لفريق الرجاء البيضاوي في اندلاع أعمال شغب وفوضى في مدرجات ملعب مراكش، الذي شهد أطوار مباراة فريقهم أمام الكوكب المراكشي، التي انتهت بفوز النسر الأخضر بثلاثية نظيفة.

وتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباكات التي أدت إلى تسجيل خسائر مادية كبيرة في مدرجات الملعب بسبب خلافات بين أنصار الفريق نفسه.

ومن المرتقب أن يواجه فريق الرجاء عقوبات قاسية من الاتحاد المغربي لكرة القدم بسبب هذه الأحداث.