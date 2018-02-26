الاتحاد الأوروبي يدعو للحفاظ على وضع القدس كمدينة مقدسة للديانات الثلاث

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين، أهمية الحفاظ على مكانة القدس بصفتها "مدينة مقدسة" للديانات السماوية الثلاث.

جاء ذلك في تصريح ادلت به موغيريني للصحفيين، قبيل اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وفد وزاري عربي، لبحث سبل إحياء عملية السلام في الشرق الاوسط واحدث التطورات في سوريا في وقت لاحق اليوم.

وقالت موغيريني، "سنناقش النهج المشترك بين الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية تجاه عملية السلام في الشرق الاوسط في محاولة لإعادة إحيائها في اطار حل الدولتين ومن المهم المحافظة على وضع القدس كعاصمة مقدسة للديانات الثلاث".

وأضافت ان الاجتماع سيناقش التطورات في سوريا اثر تدهور الاوضاع الامنية هناك داعية الى وقف فوري لإطلاق النار وتعهدت بالتواصل مع الاطراف المعنية من اجل تحسين الوضع الامني على الفور.