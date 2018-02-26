زلزال بابوا غينيا الجديدة يخلف أضرارًا مادية شرقي إندونيسيا

ذكرت "وكالة التخفيف من حدة الكوارث في إندونيسيا"، اليوم الإثنين، أن الزلزال الذي ضرب دولة بابوا غيينا الجديدة، سبب حالة من الهلع، وأضرارًا في المباني شرقي إندونيسيا.

ونقلت أسوشييتد برس، عن وكالة التخفيف من حدة الكوارث، قولها إن المعلومات ما تزال محدود بسبب بُعد منطقة بوفن ديغويل، بمقاطعة بابوا الإندونيسية، التي تقع قرب الحدود مع بابوا غينيا الجديدة، وافتقارها إلى العاملين في مواجهة الكوارث.

وأشارت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي ضحايا إثر الزلزال الذي بلغت قوته، 7.5 درجة على مقياس ريختر.

وخلف الزلزال أضرارًا مادية في مسجد، وثكنة عسكرية، ومكتب حكومي، ومنزل، بالمنطقة الحدودية، وفق المصدر ذاته.

ووقع الزلزال على عمق 10 كلم، وسط جزيرة بابوا غينيا الجديدة، جنوب غرب المحيط الهادئ، أمس الأحد.

وحدث بعد دقائق من تعرض شمالي اليابان لزلزال آخر بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.