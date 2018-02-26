الاحتلال يمنع وزيري السياحة والتربية من افتتاح مدرسة في القدس

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وزيري السياحة والآثار رولا معايعة، والتربية والتعليم العالي صبري صيدم، من الوصول إلى البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، للمشاركة في احتفال ترميم مدرسة تراسنطا، بموجب قرار صدر عن ما يسمى بوزير "الأمن الداخلي"، حيث أغلقت وحدات من المخابرات والشرطة الإسرائيلية مداخل البلدة القديمة في القدس، لمنع وصول الوزيرين.

وأكدت وزارتا التربية والسياحة في بيان صحفي مشترك: "أن الهستيريا الإسرائيلية لن تثنيهما عن أداء دوريهما تجاه القدس، وأن تكرار هذه الممارسات المجحفة تشكل دليلا قاطعا على محاولات الاحتلال النيل من الدور الرسمي في القدس، وصولا إلى الطمس الكامل للحضور الوطني الفلسطيني.

كما أوقفت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور، ومدير نادي الأسير بالقدس ناصر قوس، وعضو لجنة اقليم حركة فتح بالقدس عادل أبو زنيد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية، ومنعتهم كذلك من الوصول إلى البلدة القديمة، للمشاركة في احتفال ترميم المدرسة.

وكان الاحتلال منع أول من أمس اقامة جلسة عشاء للصحفيين في إحدى المطاعم بالقدس، بزعم تنظيم هذه الفعالية الاجتماعية من "تنظيم إرهابي".