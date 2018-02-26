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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الوفد الأمني المصري سيلتقي مدير المعابر لوضع آلية لعمل معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:56 - 26 فبراير 2018
الوفد المصري خلال لقائه بوزراء التوافق بغزة الوفد المصري خلال لقائه بوزراء التوافق بغزة
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يواصل الوفد الأمني المصري، لقاءاته في قطاع غزة اليوم الاثنين، مع عدد من وزراء حكومة "الوفاق" وممثلي القوى والفصائل من أجل تذليل العقبات أمام تنفيذ المصالحة.

وأفادت مصادر محلية، أن الوفد سيلتقي مدير عام المعابر والحدود، نظمي مهنا من أجل التوصل لآلية جديدة لعمل معبر رفح الحدودي لإعادة فتحه بشكل طبيعي.

كما التقى الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل و القنصل العام خالد سامي و العميد عبد الهادي فرج مع وزير الثقافة إيهاب بسيسو، وذلك في مقر إقامة الوفد لبحث آليات المصالحة، وتمكين الوزارة من أداء مهامها.

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