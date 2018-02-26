اتحاد العمل الزراعي يدين جريمة استشهاد الصياد أبو ريالة

دان اتحاد لجان العمل الزراعي اليوم الاثنين، الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين، وأدت لاستشهاد الصياد إسماعيل صالح أبو ريالة 18 عاماً واصابة واعتقال اثنين آخرين كانوا على متن قارب صيد.

ورأى اتحاد لجان العمل الزراعي في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، في هذه الجريمة الجديدة بحق الصيادين استمراراً لسياسات الترهيب والقتل الإسرائيلية، والتي تهدف الى حرمان الفلسطينيين من الوصول الى مصادر رزقهم والسيطرة عليها.

وأشار الاتحاد، إلى أن هذه ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة بحق الصيادين اذا ما استمر الصمت الدولي وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الجرائم الصهيونية والانتهاكات والاعتداءات المستمرة بحق الفلسطينيين وبحق الصيادين على وجه الخصوص.

وطالب اتحاد لجان العمل الزراعي، المجتمع الدولي للعمل الفوري على وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق صيادينا ومحاكمة قادة الاحتلال قضائياً على ما ارتكبوه من جرائم بحقهم، و المجتمع الدولي لتوفير الحماية للصيادين العزل وملاحقة كل من يرتكب جرائم بحقهم.

كما دعا، لضرورة رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة بما في ذلك الحصار البحري وتمكين الصيادين من الوصول الى مصادر رزقهم وركوب البحر والصيد بسلام دون خوف او ترهيب.