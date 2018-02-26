الاحتلال يمنع وزيري السياحة والتربية من حضور احتفال في القدس

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وزيري السياحة والآثار رولا معايعة، ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، من الوصول إلى البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، للمشاركة في احتفال ترميم إحدى المدارس، بموجب قرار صدر عن ما يسمى بوزير "الأمن الداخلي"، حيث أغلقت وحدات من المخابرات والشرطة الإسرائيلية مداخل البلدة القديمة في القدس، لمنع وصول الوزيرين، وأمين سر إقليم فتح بالقدس.

وأكدت وزارتا التربية والسياحة في بيان صحفي مشترك: "أن الهستيريا الإسرائيلية لن تثنيهما عن أداء دوريهما تجاه القدس، وأن تكرار هذه الممارسات المجحفة تشكل دليلا قاطعا على محاولات الاحتلال النيل من الدور الرسمي في القدس، وصولا إلى الطمس الكامل للحضور الوطني الفلسطيني.

وأوضح مدير مكتب الوزيرة معايعة جريس قمصية خلال اتصال هاتفي مع "وفا"، أن عناصر من مخابرات الاحتلال منعت الوزيرين من الوصول للبدة القديمة، للمشاركة في احتفال ترميم مدرسة تراسنطا.