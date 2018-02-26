تمهيداً للمناورات الأمريكية.. "إسرائيل" تنشر بطاريات صاروخية قرب أسدود

نشر جيش الاحتلال الليلة الماضية في شمال شرق مدينة اسدود بطاريات مضادة للصواريخ تمهيداً للمناورات العسكرية المشتركة مع الجيش الأمريكي.

وحسب القناة العبرية الثانية، ستبدأ المناورات بتاريخ 4 مارس المقبل وتنتهي في 15 مارس ضمن تدريبات "جنفر كوبرا 208 "، حيث سيشارك في التدريب (2500) جندي أمريكي من المارينز و(2000) جندي إسرائيلي.

وقبل ثلاثة أيام في 22 فبراير انطلقت حاملة الطيران الأمريكية "USS Iwo jima"، من فلوريدا متجهة لـ"إسرائيل".

وأشارت القناة إلى أن السفينة ستصل لميناء حيفا بعد أسبوعين للمشاركة في مناورات عسكرية مع جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وتحمل السفينة على متنها 30 طائرة ما بين مروحيات مقاتلة وطائرات مقاتلة و2500 جندي من قوات المارينز.

وسيتدرب الجنود الأمريكي و"الإسرائيلي" في قاعة "تساليم" على القتال في مناطق مأهولة بالسكان، وعلى القتال الجوي وعمليات إنزال خلف خطوط العدو بإنزال جنود بواسطة المروحيات العسكرية.

ووفقاً للقناة الثانية، فسيتدرب الجنود على عمليات إنقاذ للجنود جرحي داخل أراضي العدو، والتدريب على القتال في ساعات الليل.