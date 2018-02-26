برنامج اذاعي ينقذ "أحمد" بعد ان عُزل لسنوات بين الجرذان لبشاعة مرضه

حجارة متراصة فوق بعضها البعض، دون أي داعم أساسي لها، والابتعاد عنها أسلم الحلول للنجاة من أي مخاطر.. المفاجأة كانت عندما علم طاقم برنامج "أهل الخير" الذي يذاع عبر "إذاعة القدس" أن تلك الحجارة هي عبارة عن منزل يقطن بداخله 9 أفراد وليست مجرد "خرابة" غير مسكونة .

المنظر للوهلة الأولى كان صادماً، فأن تكون تلك الحجارة منزلاً للسكن فهو مؤلم، لكن ما كان أكثر إيلاماً لطاقم البرامج "أن يدلهم شاب يُدعى "أحمد" الذي لم يستطع الوقوف على قدميه على الباب، ويدعوهم للدخول لعائلته والطلب منهم الابتعاد عنه، ولكن الفضول انتاب القائمين على البرنامج لمساعدته على الخروج من تلك الزاوية المليئة بالأوساخ والرائحة الكريهة "ولكن الرائحة الكريهة الشديدة كانت "من قدميه" .. فكانت الصدمة!!

الشاب أحمد الذي يعاني من مرض أعصاب في طرفيه دفعه سوء الوضع الاقتصادي لتدهور حالته وانبعاث "رائحة كريهة" من قدميه مما دفع عائلته للبحث عن مكان "وصف بغير الآدمي" كونه يرى الجرذان والفأران والقطط والحشرات بشكل يومي في المكان الذي يتواجد فيه، ولكنه بعيد عنهم لسوء رائحته.

سوء الأوضاع الاقتصادية والمرض وضنك المعيشة دفع طاقم برنامج أهل الخير الذي يقدمه المذيع عماد نور للتدخل فوراً لإنقاذ العائلة، وبمساعدة أهل الخير, حيث أوضح عماد نور مقدم البرنامج أنه وبمجرد بث البرنامج تمكن من إعادة بناء المنزل على الأرض التي تبلغ مساحتها 100 متر للعائلة بشرط أن تكون غرفة للمريض "أحمد" ليتشافى من مرضه.

وبين نور، أنه وبفضل من الله وبعد أن تقرر بناء منزلاً مسقوف "بالزينقو" إلا أنه تم التعديل وبناء منزل من الباطون، من ثلاثة غرف مشيراً إلى أن أهل الخير قاموا ببناء المنزل كاملاً وتخصيص غرفة لمحمد.

وعبرت عائلة أبو أحمد عن فرحتها الكبيرة، التي لم توصف وفق العائلة التي قالت أنها لم تصدق أنها تمتلك بيت ملك وجميل كهذا، موجهين التحية لطاقم برنامج "أهل الخير".