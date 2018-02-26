وثيقة للشاباك: الوضع في غزة خطير لكنه لم يصل لحد الأزمة الانسانية

أعد قسم البحوث في جهاز الشاباك، وثيقة حول الوضع الاقتصادي والانساني في قطاع غزة بسبب الخلاف بين المستوي السياسي والمستوي العسكري في "إسرائيل" حول الوضع المتردي في القطاع.

وأشارت الوثيقة التي عرضت على الحكومة "الاسرائيلية" ووزراء المجلس الأمني المصغر الكابنت الأسبوع الماضي، إلى أن الوضع في قطاع غزة خطير جداً ولكنه لم يصل لحد الأزمة الانسانية.

وأضافت الوثيقة، أن قائد هيئة الأركان الجنرال غادي ايزنكوت "حذّر في الأسابيع الماضية من مغبة حدوث تصعيد مع غزة بسبب الأزمة الانسانية في القطاع"، مشيرة إلى أن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان قال حينها: "لا توجد أزمة إنسانية في قطاع غزة وحماس تنفخ الأمور عمداً".