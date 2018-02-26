ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

وثيقة للشاباك: الوضع في غزة خطير لكنه لم يصل لحد الأزمة الانسانية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 08:46 - 26 فبراير 2018
تعبيرية تعبيرية
مشاركة

أعد قسم البحوث في جهاز الشاباك، وثيقة حول الوضع الاقتصادي والانساني في قطاع غزة بسبب الخلاف بين المستوي السياسي والمستوي العسكري في "إسرائيل" حول الوضع المتردي في القطاع.

وأشارت الوثيقة التي عرضت على الحكومة "الاسرائيلية" ووزراء المجلس الأمني المصغر الكابنت الأسبوع الماضي، إلى أن الوضع في قطاع غزة خطير جداً ولكنه لم يصل لحد الأزمة الانسانية.

وأضافت الوثيقة، أن قائد هيئة الأركان الجنرال غادي ايزنكوت "حذّر في الأسابيع الماضية من مغبة حدوث تصعيد مع غزة بسبب الأزمة الانسانية في القطاع"، مشيرة إلى أن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان قال حينها: "لا توجد أزمة إنسانية في قطاع غزة وحماس تنفخ الأمور عمداً".

متعلقات