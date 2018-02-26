ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

الاحتلال يغلق معابر الضفة وقطاع غزة بزعم "عيد المساخر"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:18 - 26 فبراير 2018
معبر بيت حانون "إيرز" معبر بيت حانون "إيرز"
مشاركة

يفرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، بإغلاق المعابر، ليل الثلاثاء/ الأربعاء القادم، وحتى يوم الأحد من مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بذريعة حلول عيد "المساخر" اليهودي.

وقال منسق عمليات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، في بيان، إن "الإغلاق يدخل حيز التنفيذ ليل الثلاثاء الأربعاء وسيرفع الأحد"، مضيفا أنه سيتم فقط السماح بتنقل الحالات الطبية والإنسانية الطارئة.

وأكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض "طوق أمني" على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، وحتى منتصف ليل السبت/ الأحد القادم، بسبب عيد "المساخر".

وبحسب إعلان الاحتلال، فستغلق المعابر الإسرائيلية أمام حاملي التصاريح بأنواعها ما عدا الحالات الإنسانية الطارئة والتصاريح الطبية والمخول بالدخول بالإغلاقات.

متعلقات