الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً ويزعم مصادرته أموال وسلاح برام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر وصباح اليوم الاثنين، 18 فلسطينياً من محافظات رام الله و نابلس والخليل، فيما تحدث بيان لجيش الاحتلال عن اعتقال ١٦ منهم تسعة من قرية النبي صالح غربي رام الله ومصادرة أموال وقطعتي سلاح.

وقالت مصادر محلية في قرية النبي صالح:" إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وقامت بحملات مداهمة وتفتيش في منازل المواطنين هناك واعتقلت كل من الطفل الجريح محمد فضل تميمي ١٥ عاما وشقيقه تميم فضل تميمي ١٧ عاما، والطفل صهيب سميح تميمي ١٤ عاماً، واحمد سامي تميمي ١٩ عاماً، ومؤيد حمزة تميمي ١٧ عاماً، ومحمد مجاهد تميمي ١٥ عاماً، وأمجد عبد الحفيظ تميمي ٢٨ عاماً، وعمر صالح تميمي ٢٩ عاماً، إسلام صالح تميمي ٢١ عاماً، وئام اياد التميمي ١٧ عاما".

وفي محافظة رام الله أيضا، اقتحمت قوة احتلالية منزل الأسير المحرر والطالب في كلية الاعلام في جامعة القدس أبو ديس، محمد عطا النبالي في مخيم الجلزون شمال المدينة واعتقلته.

وفي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، اعتقلت كل الشاب عميد عماد بنات، بعد مداهمة منزله في مخيم عسكر شرقي المدينة، والشاب عمر سمارة من المدينة، وعاصم حسن عصيدة، وزيد أحمد البنا عصيدة، محمود عبد الكريم رمضان وثلاثتهم من قرية تل غربي المدينة.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة، اعتقلت قوة احتلالية كل من معتصم النتشة، عز الدين مصطفى أبو حسين من سكان المدينة.

