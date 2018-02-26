انخفاض على درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة

يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، وتسقط بإذن الله زخات خفيفة متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم غد الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.