تطبيق جديد يهدد عرش "إنستغرام"

انطلق خلال الأيام الماضية تطبيق جديد لمشاركة الصور على الهواتف الذكية، والذي قد يكون منافسا قويا لتطبيق "إنستغرام".

ويحمل التطبيق الجديد اسم "فيرو"، وعلى الرغم من أن تعطله في الكثير من الأحيان، إلا أنه بدأ في جذب العديد من مشاهير العالم لإنشاء حسابات عليه، وحصد مليون مشترك، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وألقى "فيرو" اللوم على درجة الإقبال الكبير عليه، في تعرضه لهذه الأعطال التقنية.

وبدأ "فيرو" في مواجهة هذه الأعطال، تزامنا مع يوم انطلاقه، في 21 فبراير/شباط الجاري، ليصدر بيانا رسميا يعتذر فيه لمستخدميه، وأكد أن فريق عمله يسعى لإصلاح الأمور، وأنه يقدّر صبرهم.

ووعد التطبيق الجديد، بأن أول مليون مشترك فيه، لن يضطروا لدفع رسوم اشتراكه، تقديرا منه على انضمامهم.

ويأمل "فيرو" بأن يسرق الأضواء من موقع "إنستغرام"، من خلال تخلصه من العديد من المشاكل التي تزعج مستخدميه، فهو يسمح للناس لمشاركة صورهم مع من يرغبون دون شروط، كما أنه يحتفظ بخصوصية معلوماتهم، ولا يشاركها مع المعلنين وشركات الدعاية، ولا توجد إعلانات فيه.

ويمكن من خلال "فيرو" شراء أغاني وأفلام ومسلسلات تليفزيونية من متاجرها الرسمية.

ويمنح التطبيق كذلك لمستخدمه ميزة تحديد من يرغب في إضافته لحسابه، سواء كان صديق، أم صديق مقرب، أم معرفة، أم مجرد متابع، وذلك لكي يساعده أكثر في انتقاء من الذين يرغب في مشاركته خصوصياته.