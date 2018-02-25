شركات النظافة بغزة تعلق الاضراب في المستشفيات

أكد أبو حازم الداية صاحب شركة الداية للنظافة، "سيلفر داي" في مجمع الشفاء الطبي، تعليق الإضراب الشامل الذي نفذه عمال النظافة في كافة مستشفيات قطاع غزة احتجاجاً على تهميش قضيتهم من قبل المسؤولين بغزة وحكومة الوفاق في رام الله.

وأكد الداية في تصريح خاص لــ "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن العمال في كافة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة سيعودون للعمل كالمعتاد، حرصاً على المرضى و على ممتلكات وزارة الصحة، محاولة لوقف الكارثة التي طالت المرافق الصحية و المرضى.

و لفت الى أنه جرى اجتماع اليوم مع مكتب وكيل وزارة الصحة، و وكيل الوزارة الدكتور اسعد الرملاوي، و الدكتور يوسف أبو الريش حيث تم الاتفاق على تعليق الاضراب و الفعاليات و الاحتجاجات لمدة اسبوعين، على أن يتم حل قضية عمال النظافة، و طرح قضيتهم في جلسة الحكومة المقبلة لكي تتخذ قراراً بدفع رواتبهم.

يشار الى أن شللاً تاماً أصاب غرف العمليات الجراحية في مستشفيات القطاع بسبب إضراب عمال النظافة لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفي لها، عن تأجيل 200 عملية جراحية مجدولة في مستشفيات قطاع غزة بسبب تراكم القاذورات في غرف العمليات جراء إضراب عمال النظافة.

ونظم عشرات الأطباء في مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة صباح اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بحل أزمة إضراب عمال النظافة عن العمل.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن إضراب عمال شركات النظافة يطال 13 مستشفى و51 مركزا للرعاية الأولية و22 مرفقاً اخر تابعا للوزارة.

ولم يتلق 832 عامل نظافة في مرافق وزارة الصحة في غزة رواتبهم للشهر الخامس جراء تراكم المستحقات المالية للشركات، فيما تبلغ قيمة التعاقد الشهري لخدمات النظافة 943 ألف شيكل وقيمة التعاقد السنوي 11.3 مليون شيكل.

ويهدد توقف خدمات النظافة عمل 40 غرفة عمليات جراحية و11 غرفة ولادة قيصرية مما يحرم 200 مريض يوميا من اجراء عملياتهم المجدولة.

كما أثر الإضراب على الخدمات الصحية لنحو 100 مريض في العنايات المركزة و113 طفلا في حضانات الأطفال وعلى الخدمات الصحية ل 702 مريض بالفشل الكلوي في 5 مراكز لغسيل الكلى على مدار الساعة.