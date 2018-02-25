تعليق العمل في ميناء غزة احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، عن تعليق العمل في ميناء غزة غدًا الاثنين وبعد غدِ الثلاثاء، وذلك احتجاجا على تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، إن تعليق العمل جاء احتجاجًا على استهداف قارب الصيد الذي يقل 3 شبان مما أدى واستشهاد الشاب إسماعيل صالح أبو ريالة (18 عاماً) برصاص الاحتلال.

وأوضح عياش أن الفلسطينيين الآخرين الذين اعتقلتما بحرية الاحتلال بعد اصابتهما بجراح مختلفة، هما: محمود عادل أبو ريالة (18 عاماً)، عاهد حسن أبو علي (26 عاماً).

وأفاد أن مركب الصيد المستهدف من بحرية الاحتلال وصل ميناء غزة بعد عدة ساعات من إطلاق الاحتلال النار عليه.

يذكر أن الشاب الصياد إسماعيل أبو ريالة (18 عامًا) قد استشهد وأصيب اثنين أخرين مساء الأحد إثر استهدافهم من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة شواطئ عسقلان.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن "قواتنا البحرية أطلقت النار على سفينة كان على متنها 3 فلسطينيين تجاوزت منطقة الصيد المسموح بها في شمال قطاع غزة"، على حد ادعائه.