حكومة الاحتلال تقر بناء وحدات استيطانية بالضفة

صادقت حكومة الاحتلال ظهر الأحد، على تسوية تقضي بنقل 13 عائلة من بورة استيطانية الى حي جديد في مستوطنة "غوش عتصيون" في الضفة الغربية، من خلال بناء 350 وحدة استيطانية جديدة.

وتأتي الخطة الحكومية التي أعلن عنها اليوم في إطار "حل توافقي" بعد قرار المحكمة العليا في "إسرائيل" إخلاء سكان البؤرة الاستيطانية العشوائية "نتيف هأفوت" القريبة من غوش عتصيون، بحيث ألزمت المحكمة سلطات الاحتلال إخلاء البؤرة الاستيطانية من سكانها حتى بداية الشهر القادم آذار/مارس. إلا أن الحكومة طلبت تأجيل تنفيذ القرار الى حين التوصل الى اتفاق مع المستوطنين.

وأشارت وسائل الاعلام العبرية الى أن الخطة الحكومية تقضي ببناء وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة اليعيزر الواقعة ضمن التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون". وسيتم رصد مبلغ 60 مليون شيكل لتعويض المستوطنين الذين سينتقلون للعيش مؤقتا في فنادي الى حين بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة.

ورحب سكان المستوطنة في بيان بقرار الحكومة "الإسرائيلية"، معتبرين أن قرار الحكومة هو "موقف داعم للبناء في الضفة الغربية وبالذات البناء في تجمع غوص عتصيون"، مضيفا البيان أن "النضال والعمل من أجل ذلك سيستمر حتى شرعنة البناء في "نتيف هأفوت" ضمن تجمع غوش عتصيون".

وهاجمت منظمة سلام الآن اليسارية الخطة الحكومية، واصفة أن استخدام المال العام في إسرائيل لصالح المشاريع الاستيطانية بـ"الرشاوى السياسية".

والبؤرة الاستيطانية العشوائية "نتيف هأفوت" بنيت منذ عام 2001 وتعتبر تجمع استيطاني عشوائي وتمت إقامة المستوطنة على قسم من أراض فلسطينية خاصة. وفي عام 2016 تم الالتماس للمحكمة العليا في "إسرائيل" من أجل تفكيك البؤرة الاستيطانية العشوائية.