الشرطة ستحقق مع نتنياهو بملفي 4000 و3000 يوم الجمعة القادم

قالت مصادر "إسرائيلية" انه من المتوقع ان يتم التحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجمعة تحت طائلة التحذير في ملفي رقم 4000 (قضية بيزك-والا) وان يشهد في ملف رقم 3000 (الغواصات).

يتمحور الملف 4000 عن شبهات أن صاحب شركة بيزك وموقع والا شاؤول الوفتش، اصدر أوامر لرؤساء تحرير الموقع بتحريف تغطية الاخبار لصالح نتنياهو مقابل فوائد تقدر بمئات ملايين الشواقل. الاشتباه بان نتنياهو تلقى رشوة من الوفتش من خلال تغطية الاخبار في الموقع لصالحه. اما في قضية الغواصات هناك شبهات لفساد بقضية شراء الغواصات وسفن من شركة ثيسنكروب الألمانية.

وفي وقت سابق اليوم مدد اعتقال المشتبهين في الملف 4000 ، بينهم الوفتش وزوجته ايريس، ونجله اور، الرئيسة التنفيذية لشركة بيزك ستلا هندلر، ونائب رئيس الشركة عميقام شورر، والمقرب من نتنياهو نير حيفتس، حيث مدد اعتقال الستة الى يوم غد.

ملفات قضائية

و"ملف 3000" (الغواصات)، يعود توقيع إسرائيل على صفقة لشراء 6 غواصات من شركة ألمانية، رغم أن حاجة الجيش كانت لـ 5 غواصات فقط، وبعد مرور وقت اتضح أن محامي نتنياهو الشخصي وابن عمه، هو نفسه محامي مندوب الشركة الألمانية في إسرائيل، لتفوح رائحة شبهات فساد.

أما "ملف 4000" (بيزك)، فيُشتبه بنتنياهو بصفته وزيرا للاتصالات، بتقديم امتيازات إدارية لشركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، مقابل تغطية إعلامية ودودة له في موقع Walla (والا) الإخباري. ويمتلك رجل الأعمال شاؤول إيلوفيتش كلا من "بيزك" وWalla.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية النيابة العامة، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، على خلفية "ملفي 1000 و2000". ويتمحور جوهر "ملف 1000" حول السؤال، هل كانت الهدايا التي قدمها رجل الأعمال ميلتشين، مجرد تعبير عن كرم وصداقة عادية، كما يؤكد الزوجان نتنياهو، أم كان نتنياهو قد استغل منصبه، لتقديم خدمات لميلتشين، مقابل هذه الهدايا؟.

و"ملف 2000" فيتعلق بشبهة التفاهم بين ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس ونتنياهو، حول صفقة مقايضة بين الاثنين، يدفع بموجبها نتنياهو في الكنيست، نحو سن قانون يحظر توزيع الصحف اليومية المجانية، بهدف الحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة ليديعوت أحرنوت، مقابل الحصول من صحيفة "يديعوت احرنوت" على تغطية ودودة لنشاطاته كرئيس للحكومة.