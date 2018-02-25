مان سيتي يتغلب على تشلسي بعد مباراة قوية

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام ضيفه تشلسي إلى فوز بنتيجة 2-1، الأحد، في قمة المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهز روميلو لوكاكو مهاجم تشلسي السابق الشباك، ثم صنع هدف الفوز ضد فريقه القديم، ليعود "الشياطين الحُمر" إلى المركز الثاني، لكنه يتأخر بفارق 13 نقطة خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر.

وفي المقابل، تراجع تشلسي خلف توتنهام هوتسبير في الترتيب إلى المركز الخامس.

وتألق تشلسي مبكرا، وسدد ألفارو موراتا الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية، في العارضة بعد 4 دقائق.

واستحق الفريق اللندني التقدم عبر ويليان في الدقيقة 31، بعدما تلقى تمريرة من إيدن هازارد، ليهز شباك دافيد دي خيا بتسديدة في الزاوية القريبة.

ومع تحسن يونايتد، ناقض لوكاكو سمعته بأنه لا يستطيع التسجيل أمام الفرق الكبيرة، عندما هز الشباك في نهاية الشوط الأول، ثم أرسل تمريرة عرضية متقنة إلى البديل جيسي لينغارد ليحولها بضربة رأس داخل المرمى في الدقيقة 75.