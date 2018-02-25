بالاجماع حكومة الاحتلال تعين سفيراً جديداً في الاردن

صادقت حكومة الاحتلال بالإجماع على تعيين "امير فيسبورد" سفيرا لـ "إسرائيل" في العاصمة الأردنية عمان، ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت العبرية.

و بحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية "الاسرائيلية" ستسلم الأردن رسمياً طلبا بتعيين فيسبورد سفيرا لـ "اسرائيل" في عمان .

وقد اختارت وزارة خارجية الاحتلال صباح اليوم الخميس ، سفيرا جديد" لإسرائيل" ليشغل منصب السفير "الإسرائيلي" في العاصمة الأردنية عمان، والسفير الجديد هو " امير فايسبرود" يتقن التحدث باللغة العربية وعمل في الماضي الناطق باسم السفارة "الإسرائيلية" في الاردن وخدم في المغرب ومستشارا للوفد الاسرائيلي في الامم المتحدة .

وقال الاحتلال ان "فايسبورد" سيحل بدلاً من السفيرة السابقة "عينات شلئين" التي رفضت الأردن عودتها للأردن بعد قيام حارس الامني "الأسرائيلي" بقتل اردنيين بدم بارد والآن يتطلب تعين السفير الجديد في الأردن مصادقة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.