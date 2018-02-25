"باراك": تباكي نتنياهو في مؤتمر ميونخ "كان مضحكا للغاية"

حذر رئيس حكومة الاحتلال السابق "إيهود باراك" صباح اليوم الأحد "نتنياهو" من المشاركة في الانتخابات المقبلة، لأنه في حال فعل ذلك فإن الجمهور لن ينتخبه وسيضع نفسه في مأزق تاريخي لا يحسد عليه.

ووفقا لموقع "يديعوت أحرنوت" فقد أدان باراك أيضا ما قام به نتنياهو من استعراض أجزاء الطائرة الإيرانية الغير مأهولة والتباكي خلال كلمته في مؤتمر ميونخ الذي كان يحضره أيضا وزير الخارجية الإيراني قبل أسابيع.

مضيفا بأنه وفقا لاعتقاده فإن الحاضرين قد امتنعوا عن الضحك بصوت مرتفع خلال المؤتمر من كلمة نتنياهو من باب الأدبيات البروتوكولية.

وقد ختم باراك كلمته التي ألقاها خلال ندوة ثقافية عقدت في مدينة الخضيرة شمال "إسرائيل"، بتوجيه الشكر والعرفان للرئيس الأمريكي "ترامب" على قرار نقل السفارة الأمريكية في ذكرى يوم الاستقلال الإسرائيلي.