العمليات في سيناء تعطل الاتصالات اللاسلكية في مستوطنات محيط غزة

كشف رئيس المجلس الإقليمي أشكول جادي يركوني مساء اليوم الأحد من أن سكان المجلس الإقليمي أشكول يعانون منذ أيام من تشوش وانقطاع الاتصالات الخليوية ، حيث أنهم لا يستطيعون التقاط إشارات الاتصالات الخليوية بما في ذلك الإرسال والاستقبال، الأمر الذي أربك السكان وعطل مصالحهم وألحق بهم أضرار مالية واقتصادية كبيرة .

وأضاف يركوني بأن الحديث يدور عن خطر أمني حقيقي ، حيث إن ضعف الإشارة اللا سلكية يضر بروتين الحياة اليومي لسكان البلدات الجنوبية ، كما أنه يضر بجهوزية هذه البلدات للعمل في أوقات الطوارئ في ظل الأوضاع الأمنية الهشة في المنطقة .

ووفقا ليركوني فإن السبب في هذه التشويشات على الاتصالات هو العمليات الأمنية التي يخوضها الجيش المصري في سيناء ، مضيفا بأن سكان المجلس الإقليمي إشكول يدفعون ثمن هذه العمليات ، حيث أنهم يعانون بشكل يومي من أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف وعمليات النسف التي يقوم بها الجيش المصري للمنازل والممتلكات في سيناء ، والأن بدأت معاناة جديدة لسكان الجنوب بانقطاع الاتصالات .

وطالب يركوني من الجهات المعنية في المنظومة الأمنية بما في ذلك وزير الحرب ليبرمان وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال أيال زمير للتدخل من أجل إيجاد حلا للواقع الذي يعيشه سكان المجلس الإقليمي أشكول .