الخليل: القبض على سيدة أثناء ترويجها عملة مزيفة فئة (200 شيقل)

قبضت الشرطة، اليوم الأحد، على سيدة أثناء ترويجها عملة مزيفة في أسواق مدينة الخليل.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "أنه بناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات الشرطة من أحد التجار يفيد بقيام سيدة بإعطائه مبلغ 200 شيقل مزيفة, تحركت على الفور دورية من شرطة المباحث لإلقاء القبض عليها وضبط ما بحوزتها من عملة مزيفة."

وأضاف البيان أن الشرطة تمكنت من القبض على المشتبه بها وإحضارها لمديرية الشرطة وبتفتيشها أصولا تم ضبط مبلغ ألف شيقل من العملة المزيفة بحوزتها, حيث أفادت بعد سماع أقوالها بقيامها بترويج هذه العملة المزيفة في أسواق المدينة.

وأكد البيان توقيف المشتبه بها مدة 24 ساعة وإحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها أصولا.