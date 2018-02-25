شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال قرب شاطئ عسقلان

استشهد صياد فلسطيني، مساء اليوم الأحد، جراء إطلاق بحرية الاحتلال النار على قارب الصيد الذي كان على متنه برفقة اثنين آخرين اعتقلتهم قوات الاحتلال.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال، أن قارب صيد فلسطيني تجاوز المساحة المسموح بها للصيد وتم إطلاق النار في الهواء لإيقافه لكنهم لم يتوقفوا، وأطلق الجنود النار على جسم القارب ما أدى لإصابة أحد الفلسطينيين بجروح خطيرة توفي على إثرها فيما بعد، وتم اعتقال الآخرين ونقلا للتحقيق.

وأكد نقيب الصيادين نزار عياش، استشهاد صياد فلسطيني واعتقال اثنين آخرين بعد استهداف زوارق الاحتلال الحربية لمركبهم الذي تعرض لخلل وجرفته الرياح قرب الحدود مع الاحتلال.

وأشار إلى أن مركب الصيد الذي استهدف بنيران الاحتلال وصل ميناء غزة وعليه بقع دم وشنطة إسعاف إسرائيلية ويظهر تعرضه لإطلاق نار كثيف.

وذكر أن أسماء الصيادين الذين كانوا على متن القارب المستهدف بنيران الاحتلال هم: محمود عادل أبو ريالة "18" عاما، عاهد حسن أبو علي "26"عاما، إسماعيل صالح أبو ريالة "18" عاما.

وبدوره نوه المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إلى أنه لم يصل مستشفيات الوزارة أي شهداء أو إصابات من شمال قطاع غزة

ويتعمد الاحتلال (الإسرائيلي) باستهدافه الممنهج لقطاع الصيد البحري في قطاع غزة، ما أدى إلى إنهاكه وتدميره بشكل كبير، حيث سعت في السنوات القليلة الماضية إلى قتل مهنة الصيد التي تعد مصدر رزق لما يزيد عن 70 ألف مواطن غزي.