مهجة القدس: الأسير وعد الهدمي يتنسم عبير الحرية الخليل



أفادت مؤسسة مهـجـة الـقـدس للشـهـداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد وعد عرفات مصطفى الهدمي (27 عاماً)، من بلدة صوريف قضاء مدينة الخليل، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري سبعة أشهر.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/07/2017م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي تهمة تذكر.

جدير بالذكر أن الأسير وعد الهدمي ولد بتاريخ 24/05/1991م؛ وهو خاطب، ولديه عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشـاطاته في صـفـوف حركة الجـهـاد الإسـلامي في فلسـطين، وأفرج عنه من سجن عوفر.

من جـهـتهـا تتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئة القـلـبية الحارة من الأسـير المحرر وعد الهدمي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.