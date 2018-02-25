العمادي يقدم 300 ألف دولار منحة لطلبة الجامعة الاسلامية

أكد سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، على الجهود الحثيثة لدولة قطر في تقديم كل أنواع الدعم الخدماتي والمؤسساتي؛ والذي يسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني المتمثل بالطلبة، والخريجين، والعمال، والعاطلين عن العمل.

وأشار سعادة السفير العمادي إلى أن المنحة العاجلة التي جاء بها مقدمة من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمبلغ "300" ألف دولار أمريكي، وهي من ضمن المشاريع الكبيرة التي قدمتها قطر لقطاع غزة؛ نظراً للأوضاع السيئة التي تعصف بالقطاع، متمنياً المستقبل الباهر للطلبة، في وطن يسوده الأمن والأمان.

وردت أقول السفير العمادي خلال زيارته ووفد من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة للجامعة الإسلامية بغزة، ورافق السفير في زيارته الأستاذ خالد الحردان- نائب رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، والمهندس يوسف الغريز- مستشار اللجنة القطرية.

أثنى الدكتور ناصر فرحات رئيس الجامعة الإسلامية، على دور الوفد في تخفيف الحصار عن المجتمع الفلسطيني، وأوضح أن دولة قطر تقدم دعمها لطلبة الجامعات، لمعرفتها بالأوضاع الصعبة التي

يعاني منها القطاع، منوهاً إلى أن قطر لها بصمة كبيرة في كل مناحي الحياة في القطاع من مستشفيات ومؤسسات ومبانٍ مختلفة.

وفي كلمة طلبة المنحة، شكر الطالب أمجد المصري دولة قطر التي ما تزال تقدم العطاء لمختلف أطياف الشعب الفلسطيني، وبين أن المنح الخيرية المقدمة لهم رسمت البسمة على وجوه طلبة الجامعة.

وجرى خلال الزيارة توقيع اتفاقية "دعم الرسوم الدراسية لطلبة وخريجي الجامعات في قطاع غزة: منحة سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الإغاثية الإنسانية العاجلة لقطاع غزة لعام 2018م"، ووقع الاتفاقية عن لجنة إعادة اعمار غزة بوزارة الخارجية -دولة قطر سعادة السفير محمد العمادي-رئيس اللجنة، وعن الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور ناصر فرحات-رئيس الجامعة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحرير الشهادات الجامعية للخريجين المحتاجين الذين لم يتمكنوا من استخراج شهادات تخرجهم الجامعية، بالإضافة إلى تسديد أقساط الرسوم الجامعية للطلبة المحتاجين والبالغ عددهم (516) طالباً وخريجاً ممن تنطبق عليهم معايير المنحة.