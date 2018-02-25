إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق طوباس

أصيب اليوم الأحد، عدد من المشاركين في مسيرة سلمية، دعت لها فصائل العمل الوطني، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، احتجاجا على تواجد أحد المستوطنين داخل معسكر تياسير شرق طوباس، الذي أخلاه الاحتلال قبل سنوات.

وأفادت مصدر طبية، بأن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز، نقل ثلاثة منهم إلى المراكز الطبية، فيما تعاملت طواقم الإسعاف مع الباقين ميدانيا.

يشار إلى أن الاحتلال أقام المعسكر منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وأخلاه قبل سنوات، مع البقاء على عدد من الجنود عند الحاجز المقام على الشارع المحاذي له.