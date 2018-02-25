الأوقاف تفتح عطاءات النقل الداخلي لحجاج المحافظات الشمالية

جرى في مقر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، فتح عطاءات النقل الداخلي لحجاج المحافظات الشمالية، برعاية وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، وحضور أعضاء لجنة الحج والعمرة في الوزارة، ومندوبي وزارات النقل والمواصلات، والسياحة والآثار، والمالية – اللوازم العامة، ومراقب من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأصحاب شركات الحج والعمرة المؤهلة من قبل الوزارة.

وأوضح الوكيل المساعد للحج والعمرة حسام أبو الرب، أنه تم التنافس على هذا العطاء من قبل شركتين لنقل الحجاج من أماكن سكنهم إلى غور نمرين، وأنه تم إرساء العطاء على الشركة التي قدمت أفضل الأسعار والخدمات .

وبين أن الشركة التي وقع عليها العطاء سوف تتم متابعتها والإشراف على سير عملها، من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة، حرصا على حقوق المواطنين وراحة الحجاج وسمعة الوزارة.

وأكد أبو الرب أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياستها باتجاه الرقي بوضع الحاج الفلسطيني، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان له وفي كافة المحطات التي يمر بها، خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه.

وشدد على ضرورة تعاون وزارة الأوقاف مع القطاع الخاص من أجل إعطاء فرصة أكبر للشركات المؤهلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أن الوزارة تعتبر شركات الحج والعمرة شريكا لها في إنجاح موسم الحج والعمرة .