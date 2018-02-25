لوكاس يتربع على صدارة هدافي الدوري الأردني

أزاح البولندي سيمون لوكاس مهاجم فريق الفيصلي، منافسه الفلسطيني محمود وادي لاعب فريق الأهلي، عن صدارة دوري المحترفين الأردني، مع ختام الجولة 16 من المسابقة.

وتصدر لوكاس ترتيب الهدافين منفردًا، بعدما واصل مسلسل أهدافه، فيما صام منافسه وادي، ليفض بذلك الشراكة التهديفية فيما بينهما.

وأحرز لوكاس هدفه رقم (11)، ليحلق بصدارة الهدافين، فيما تراجع منافسه محمود وادي للمركز الثاني برصيد (10) أهداف.

وشهدت الجولة تسجيل (11) هدفًا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة بالبطولة حتى الآن إلى (234) هدفًا في (96) مباراة، وبمعدل هدفين تقريبًا في المباراة الواحدة.

وجاءت قائمة هدافي الدوري بعد نهاية الجولة 16 على النحو التالي:

11 هدفًا: البولندي سيمون لوكاس (الفيصلي).

10 أهداف: الفلسطيني محمود وادي (الأهلي).

8 أهداف: الإيفواري مايكل (منشية بني حسن)، بهاء فيصل "الوحدات - انتقل للكويت الكويتي".

7 هداف: العراقي محمد شوكان والسوري أحمد الدوني (الرمثا)، يزن ثلجي (الوحدات).

6 أهداف: سعيد مرجان (الوحدات)، مصعب اللحام (الرمثا)، والسوري شادي الحموي والسوري عدي جفال (الجزيرة).

5 أهداف: يوسف النبر (شباب الأردن)، عدي خضر القرا (شباب العقبة).

4 أهداف: الإيفواري إيمانويل (البقعة)، المصري محمد طلعت (ذات راس)، السوري محمد الزينو (الحسين إربد)، عبدالله ذيب وحمزة الدردور (الوحدات).

3 أهداف: حاتم أبو خضرة (ذات راس)، محمد أبو عرقوب (منشية بني حسن)، السوري فهد اليوسف (الوحدات)، خالد أبو رياش (شباب الأردن)، فارس غطاشة (اليرموك)، عبدالله العطار وسليمان أبوزمع (الجزيرة)، السنغالي دومينيك مندي (الفيصلي)، أحمد العرسان (شباب العقبة).

هدفان: معاذ محمود ومحمد العملة وخالد الدردور والسوري سامر السالم (البقعة)، الكاميروني سيدرك وعمر الشلوح وماهر الجدع (ذات راس)، موسى التعمري والسوري مارديك مارديكيان (الجزيرة)، الكرواتي بويان وحسين عبيدات (شباب الأردن)، محمود الحوراني (منشية بني حسن)، أدهم القرشي (الوحدات)، وأحمد أبوكبير ونهار شديفات والإيفواري حامد توريه (الحسين إربد)، أنس جبارات (الفيصلي)، عبيدة السمرية ورائد النواطير (الأهلي)، عدنان عدوس (الرمثا)، الليبيري ماركوس (اليرموك).

هدف واحد: إبراهيم الزواهرة، ومهدي علامة، وبهاء عبدالرحمن، ورواد أبو خيزران ويوسف الرواشدة وخليل بني عطية وسالم العجالين (الفيصلي)، أنس العوضات (الوحدات)، مالك الشلوح وسمير قازان (ذات راس)، عمار أبوعليقة وخلدون خزام (الحسين إربد)، وليد زياد، وموسى الزعبي ومحمد السلو وسليم عبيد وتامر صوبر ويزن دهشان (الأهلي)، وسام أبو دعابيس (البقعة)، وعلاء حريما وأحمد الشقران ومحمد طه وسليمان السلمان (منشية بني حسن).

وبراء مرعي وأحمد ياسر وورد البري وخالد أبو رياش (شباب الأردن)، مهند خير الله، وفادي الناطور، ومحمد طنوس وأحمد العيساوي والسوري محمد وائل الرفاعي (الجزيرة) والمصري إيهاب محمد وأحمد حلاوة وحسين زياد (اليرموك)، خلدون الخوالدة، ومجدي العطار والسوري معتز الصالحاني وأحمد أبو انجيلة وربيع محمد ونور الخزاعلة وأحمد أبو جادو (شباب العقبة)، محمد الداوود وعبدالله ديارا والسوري جهاد الباعور وخالد العواقلة وعيسى السباح وأحمد عبد الحليم (الرمثا).

في المقابل، أحرز المدافع مالك اليسيري (الحسين إربد)، ومحمد أبو حشيش، وقصي العواسا (ذات راس)، وفابريسيو (شباب العقبة)، ورواد أبو خيزران (الفيصلي)، هدفًا واحدًا لكل منهم بالخطأ في مرمى فريقه.