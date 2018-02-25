منتخب فلسطين يبدأ معسكره في الجزائر

بدأ المنتخب الفلسطيني، تدريباته في العاصمة الجزائر، ضمن المرحلة الأولى من إعداده لخوض المباراة الأخيرة من التصفيات الآسيوية أمام منتخب عُمان، يوم 27 مارس/آذار المقبل.

وباشر الجهاز الفني تحضيراته اليومية، حيث من المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر يوم 27 شباط/ فبراير.

ووصلت بعثة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم إلى الجزائر، عصر أمس السبت، قادمة من الأردن في رحلة استغرقت ما يزيد عن 5 ساعات، لإقامة معسكر تدريبي، يليه لقاءً وديًا مع المنتخب الجزائري في 27 من الشهر الجاري.

وكان في استقبال بعثة فلسطين، الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ووفد من السفارة الفلسطينية، والمدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني فراس أبو هلال، وجمع من المواطنين الجزائريين الذين استقبلوا منتخبنا الفدائي بحفاوة، رافعين العلم الفلسطيني بجانب العلم الجزائري معبرين عن حبهم الدائم والمستمر للفلسطينيين.

ونقل المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني فراس أبو هلال، تحيات جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للجزائر حكومة وشعبًا، مشيدًا بالاستقبال الحافل الذي قدمه الشعب الجزائري للمنتخب الفدائي، ومؤكدًا على عمق العلاقة التي تربط الشعب الجزائري بشقيقه الفلسطيني، شاكرًا حسن الضيافة والاستقبال.

وتوجه المنتخب إلى المدينة الرياضية سيدي موسى بالعاصمة الجزائرية، للإقامة والمباشرة في بدء التدريبات.