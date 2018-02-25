الزراعة تشرع بتوزيع أشتال اللوزيات في محافظة الشمال

وزعت مديرية زراعة شمال غزة، اليوم الأحد، أشتال اللوزيات على المستفيدين من مشروع زراعة أشتال اللوزيات على أصول محسنة في منطقة شمال غزة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعرب م.أدهم البسيوني مدير زراعة شمال غزة عن شكره العميق للجنة الدولية للصليب الأحمر على دعم مثل هذا المشروع، والعديد من المشاريع الأخرى التي تساهم بالنهوض بالقطاع الزراعي.

وأوضح أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع التي تهتم بها وزارة الزراعة بشكل كبير، لما له من دور في التوسع الرأسي في المساحات المزروعة بأشتال اللوزيات المطعمة على أصول محسنة التي من شأنها تحسين الانتاج كماً ونوعاً.

شدد البسيوني على ضرورة التزام المزارعين بزراعة الأشتال التي استلموها ،لافتًا الى أن الطواقم الفنية في المديرية ستقوم بالمتابعة الدائمة للمزارعين المستفيدين من المشروع وتقديم الإرشادات اللازمة.