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الأطباء يحذرون من إزالة شمع الأذن والسبب!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:12 - 25 فبراير 2018
شمع الأذن شمع الأذن
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حذر أطباء من قيام بعض الناس بإزالة شمع الأذن بواسطة الأعواد القطنية بسبب مظهره المقزز.

وقال طبيب الأنف والأذن والحنجرة شتيفن كنوبكه نقلاً عن الألمانية: "إن شمع الأذن ذو أهمية كبيرة، إذ إنه يحمي القناة السمعية ويطرد الأجسام الغريبة المتناهية الصغر التي تدخل الأذن".

وأضاف: "لا يجوز إزالة شمع الأذن بواسطة الأعواد القطنية نظرا لأن الأعواد تضغط الشمع إلى أعماق الأذن، وهو ما قد يضغط بدوره على طبلة الأذن ومن ثم لا تُصدر الطبلة ذبذبات على نحو سليم".

وبدلا من ذلك ينصح الطبيب الألماني بإزالة الشمع المتراكم على صيوان الأذن بعد الاستحمام بواسطة منشفة.

وأكد أن الحالة الوحيدة التي تستلزم إزالة الشمع هي عند تسببه في انسداد الأذن، وحينئذ يجب إزالته على يد الطبيب.

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