الجيش "الإسرائيلي" يكشف عن الزي العسكري الجديد لجنوده

كشف الجيش الإسرائيلي، عن الزي الجديد، لجنود وحدات النخبة المقاتلة، والذي يمتاز بالقوة، ومقاومة الإحتراق والتعرق، ووجود عدة طباق من القماش بمناطق المفاصل.

وأفادت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن الزي الجديد، مصمم للوحدات القتالية بسلاح البر، وهدفه تحسين القدرات القتالية للجنود، والحفاظ على حياة الجندي، أطول فترة ممكنة خلال ساعات القتال.

ووفقا للقناة الثانية، سيتم البدء بتوزيع هذا الزي الجديد، على كافة جنود الجيش الإسرائيلي، خلال الأشهر القادمة، بينما سيتم اختباره بدأ من اليوم في وحدات النخبة، والوحدات القتالية فقط.