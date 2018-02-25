شهاب: مجزرة الحرم الابراهيمي شاهد حي على الارهاب والظلم

أكد داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أن جريمة مجزرة الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، ستظل شاهد حي على الإرهاب والظلم والطغيان.

وقال شهاب في ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي: إن 24 عاماً مرت على مجزرة الحرم الإبراهيمي ولا زالت الدماء البريئة في محراب الحرم ، شاهد على المؤامرة الكبيرة التي شاركت فيها حكومة الإرهاب الصهيوني والتي كان من أخطر نتائجها تهويد المسجد الإبراهيمي وتقسيمه زمانياً ومكانياً".

وأضاف: من ذلك اليوم وأوجاعنا في الخليل تنزف ، والروح لن تهدأ ما لم تُطهر كل حبة من تراب الخليل المقدس من رجس الغاصبين .

وتصاف اليوم الذكرى الـ24 لمجزرة الحرم الابراهيمي التي ارتكبها مستوطن عام 1994 داخل الحرم الإبراهيمي، واستشهد فيها 29 مصلياً وجرح 15، واستغلت سلطات الاحتلال الحادث لتقسيم الحرم بين المسلمين واليهود، وممارسة سياسات التهويد والاستيطان بمدينة الخليل ومحيطها.