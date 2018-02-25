مختصون يُقدمون نصائح مهمة لمواجهة حساسية الأنف

مع اقتراب حلول فصل الربيع تنتشر حبوب اللقاح في الهواء؛ مما يمثل كابوسا مزعجا لمرضى حساسية الأنف، حيث يصاب المريض بسيلان الأنف وانسدادها، بالإضافة إلى الاحمرار والعطس والحكة والعيون الدامعة وتورم حول العينين.

ولمواجهة هذه الأعراض تنصح مجلة "تست" الألمانية باستعمال غسول للأنف يحتوي على محلول ملحي بنسبة 0.9% يوميا، مما يعمل على طرد مسببات الحساسية من الأنف.

وتوصي المجلة بتنظيف المنزل بشكل أكثر من المعتاد عبر استعمال المكنسة الكهربائية ومسح الأسطح لإزالة الغبار المتراكم عليها، كما أن تركيب شبكة الحماية من حبوب اللقاح على النوافذ يحول دون دخول مسببات الحساسية إلى المنزل.

وفي حال الانتشار الشديد لحبوب اللقاح في الهواء فمن الأفضل تجنب الخروج من المنزل قدر المستطاع مع مراعاة غسل الشعر جيدا في المساء لتجنب اصطحاب حبوب اللقاح إلى الفراش، وتقول المجلة وللسبب ذاته ينبغي خلع الملابس التي تعرضت لحبوب اللقاح خارج غرفة النوم.

وتتابع المجلة بأنه إذا لم تفلح كل هذه التدابير في التخفيف من حدة المتاعب فيجب حينئذ استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة.