انتخاب د.نظام نجيب أمينا عاما مساعدا لاتحاد الأطباء العرب

انتخب الدكتور نظام نجيب نقيب الأطباء الفلسطينيين أمينا عاما مساعدا لاتحاد الأطباء العرب خلال دورته العادية المنعقدة في عمان.

حيث استضافت نقابة الاطباء الاردنيين اجتماع الأمانة العامة للاتحاد والمجلس الأعلى له في عمان برعاية وزير الصحة الأردني الدكتور محمد الشايب على مدار يومي الجمعة والسبت 24 و25 شباط 2018.

ويذكر ان اتحاد الأطباء العرب هو تجمع لاتحاد النقابات والجمعيات والهيئات الطبية العربية في الدول العربية، تأسس في مصر سنة 1962 ويهدف إلى تنشيط البحث العلمي وإغناء المكتبة الطبية العربية لتواكب التقدم الصحي والتنسيق والعمل على توحيد مناهج التدريس والتدريب والاختصاص في المعاهد الطبية القائمة في الدول العربية إضافة إلى إنماء الروح النقابية ودعم العمل النقابي بين الأطباء العرب وتوحيد أسس وشروط مزاولة مهنة الطب في الوطن العربي بالتعاون مع الهيئات الصحية والطبية العربية.